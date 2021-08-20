為有效管理及合理使用地下水資源，水利署於106年發展大數據物聯網應用，啟動地下水智慧管理相關計畫，其中委託宜蘭縣政府、桃園市政府及高雄市政府代辦建置共759口地下水井智慧監測設備，逐時監測地下水動態資訊5萬筆以上，並建置動態地下水水權管理監測系統計5套。

在宜蘭縣可掌握總核發水權量之14.50%，在桃園市可掌握30%，在高雄市則可掌握57%；除委託地方政府針對地下水工業大用水戶推動智慧管理外，更有鑑於數量龐大農業灌溉水井抽水量資訊實不可忽略，經濟部水利署爰於108-109年間針對雲林縣灌溉水井安裝300組智慧量水設備，水井所有人可使用手機遙控或預約抽水馬達開關，提供便民服務。

目前地下水智慧管理推動，透過智慧管理監測技術可即時掌握地下水水位及使用量，可節省水權查核與管理費用約480萬元。

另運用監測大數據結合地下水水文分析，地方政府已核減每月1000度以上用水戶水權量2%，合計約131萬噸，水權人抗旱期間因而得以穩定取水，不受限水影響，若以109-110年抗旱限水期間為例，桃園及高雄兩市經濟效益即達6.9億元，未來將逐步建構地下水用水即時自動監控管理系統，以避免過度抽取地下水造成環境災害，進一步供未來地表地下水聯合運用工作規劃參考.