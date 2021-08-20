北市副市長黃珊珊。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

指揮中心20日公布新增6例確診，台北市長柯文哲表示，北市占2例，其中1例是確診者的小孩，小孩在居家隔離期間做PCR篩檢，結果確診，這是有明確的感染源；另1例則是不明感染，還在查。

柯說，北市7醫院19日做1378個PCR篩檢，沒陽性確診，繼續朝每周降一半的目標，2周前是18例、上周是11例，這周目前5例，應不會比11例多，現在人流變大，都回到辦公大樓上班，這是個很大的壓力，一旦有確診者，就得匡列一整層樓，幾十人都要居隔，所以還是居家辦公好。

柯說，北市居隔最低時僅272人，最近這幾天有往上飆到402人，9月1日就要開學，一個班級是25名學生，若1名確診就全隔離，因此社區還有不明感染，疫調仍有壓力，上周11例確診中，有6名是不明感染，占55％，若確診者有感染源，早被消滅，現在就是不明感染源才會「做來做去」，不明的占比有變高。

柯說，以前不明感染1天是2至4例，現在1、2例，若要完全清零，代價會愈來愈高，因很難抓，隨著解封，上周平均每天0.9例，。

針對台電大樓職場感染案，柯補充，7月23日有1名案例，當時疫調匡列16人，8月11日又1名，不同層樓，但都有明顯感染源，當下 讓75人做自主健康管理，後來做16日PCR時又抓出1個，於是將67人匡列居隔，7月23日跟8月11日的並無關，但8月11日跟16日的是有關，整個疫調都有掌握，公司要擴大檢查，市府也不反對，很鼓勵快篩。

北市副市長黃珊珊說，台電大樓21樓7月23日有1例確診，確定有感染源，清消停班3天，16人居隔、如今解隔，但和後來2例隔了14層樓；8月11日的案15923 在7樓，也有清楚感染源，當時先做辦公區匡列，把沒居隔對象都擴大匡列採檢，同層辦公室居隔了28人，有75人去採檢。

黃珊珊說，案16001（打2劑莫德納的孕婦）在12日PCR篩檢時呈陰性，列為自主健康管理，但台電有要求每5天再篩，這名孕婦16日轉陽，確定是職場群聚，16日匡列了同樓層的67人，中正區健康服務中心同仁都有第一時間到場疫調匡列，要求台電將7樓完全靜置清消3天，不准人員進出。

黃珊珊說，台電找三總做企業篩檢，這是好事，後來有快篩1名陽性，市府就建議追蹤PCR篩檢，三總於是將全部的人PCR，整棟大樓目前無群聚擴散的問題，她要謝謝中央的關心，北市府並無疏漏，會繼續監控7樓的這90幾人，在防疫旅館居家隔離的健康狀況。