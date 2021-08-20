台鐵局今（20）日零時起，開放中秋連假（9月17日至9月22日）全線網路、電話語音及超商訂票，至下午4時止，總計完成13萬5327筆、19萬4597張訂票。

其中20日上午9點就已經賣光的長途自強號班次包括：台北往台東9月17日10時至18日17時，台東往台北9月21日7時以後，台北往高雄9月17日17時至18日11時，高雄往台北9月21日7時以後。

南迴線方面，台鐵表示，高雄往台東、台東往高雄長途各時段自強號尚有座位。

其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位；加開北花優惠復興號，各日期及車次尚有餘票。

另9月17、18、20、21日東線6班實名制列車，將於8月21日零時起開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒完成訂票的旅客務必於2日內（含訂票當日）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於8月22日上午9時重新釋出供民眾訂票。詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https：／／www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。