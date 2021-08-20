前立委顏寬恒要實現請吃雞排諾言了！顏寬恒因減重趣味性賭注，之前表示要請吃3000份雞排，他今天在臉書說，21、22、28、29日要發送雞排給大家，來一場台中雞排嘉年華，希望幫助參與商圈帶來更多商機，他會到每個雞排攤跟大家打招呼。

顏寬恒今在臉書貼文指出，在疫情之中，大家悶了這麼久，真是辛苦了，他跟草爺要請大家吃雞排囉！原先這3000份雞排只是一個督促好友彼此減重趣味賭注，但是在疫情封鎖之後，他反而希望這3000份雞排可以給每個參與的商圈帶來更多的商機。

顏寬恒說，請吃雞排，沒有任何條件，只希望大家走出門消費。領到號碼牌之後，順便請大家在附近消費支持小店家，口渴了，買杯飲料喝，覺得油膩了，配個蔥油餅，味道鹹了些，加個車輪餅，想要營養更均衡，多買份現切水果，順便想吃飽，配份臭豆腐，帶個便當走。

顏寬恒表示，不只希望大家長胖長高，也希望附近商圈店家的荷包也跟著長胖長高，大家一起久違的來場台中雞排嘉年華吧！就在8月21日、22日，28日、29日下午茶時間。

顏寬恒指出，台中是美食之都，即使只是炸雞排他們也不輸人，這次參加的店家有各方推薦的超美味多汁雞排，有脆皮、美式、傳統的雞排，在沙鹿、大肚、龍井、烏日、霧峰都有熱情的店家參與，他雖然要保持體重自己不能吃，但雞排美味絕對是可以期待的。

由於受限於指揮中心的室外群聚不能超過100人，顏寬恒表示，會花4天把雞排在不同商圈發完，感謝這30家參與的店家，希望大家一試成主顧，未來繼續支持他們，也希望每個商圈都能夠業績跟著成長好棒棒。

為了達到最完美的溫度和熟度，各店家也會在不同時段發放號碼牌，希望讓大家能吃到熱騰騰、燒燙燙的雞排。顏寬恒說，他會到每個雞排攤跟大家打招呼，可以拍照，但不可以撫摸餵食，大家一起高高興興吃雞排囉！