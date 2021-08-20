衛福部長陳時中宣布23日後同住家人在外用餐不必用隔板或梅花座，台北市長柯文哲20日嗆，一聽就知道執行上有困難，一眼看過去，根本無法判斷坐在一起的是不是家人，他欲言又止說：「下這種命令就是......，算了，我不要失言了，哼。」

指揮中心規畫23日後同住家人在外用餐不需要再用隔板或梅花座，北市將不跟進。柯文哲今主持防疫記者會提到，這個問題還是要回歸科學基礎討論，終究沒有一場戰爭是用防守打贏，全面打疫苗後，加上不管叫疫苗護照或健康通行證，用這方法來解決，我們不可能一輩子戴口罩，這還是不切實際。

柯文哲表示，按歐美國家做法，打滿2劑疫苗達到整個總人口70％，應該可以脫下口罩，解除限制讓整個經濟恢復正常，就北市過去2個月紀錄，家戶感染是很重要的傳染途徑，仍鼓勵大家就算在家吃飯也要錯開時間、空間。

面對中央對於家人同桌不必隔板或梅花座的政策，柯文哲說，一聽就知道執行上有困難，坐在一起吃一眼看過去你知道是家人還不是家人嗎，「下這種命令的就是......，算了，我已經不要失言了，哼。」