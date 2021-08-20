根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年7月台灣手機市場整體銷售量及銷售額谷底反彈，銷售量43.3萬支較前月增加24%，銷售額更一口氣攀升近三成，回到今年3月疫情前的成績。而下半年首月的單機銷售榜更是迎來百家爭鳴，傑昇通信表示，7月從微解封到全國降二級，在解封制度不斷鬆綁下，不僅景氣回溫，人流回籠，原本與疫情正面衝擊的SONY及ASUS，也挺過疫情，新機的銷量也反應在數字上，榜單前十名不再被蘋果、三星及OPPO三分天下。

2021年7月台灣手機熱銷榜單。（GFK市調公司統計數據、傑昇通信銷售資料整理）

通訊連鎖門市傑昇通信分析，本月除了解封制度降級，正值暑假購機旺季，七月年中慶、父親節檔期等促銷活動，以及下半年新機紛紛釋出訊息，市場一片熱絡；以本月熱銷排行榜大洗牌的程度，首當其衝的便是三星在六月上市的Galaxy A22（4GB/64GB），以入門級的小兵之姿直上七月熱銷榜上第二名，僅次蘋果蟬連9個月冠軍寶座的iPhone 12（128G），成為全台最熱銷的安卓手機，不難想見未來各家旗艦機型亮相後的大亂鬥，想必十分精采。

令人驚訝的不只這樁，華碩手機及筆電市場不僅在疫情下營收開出紅盤，傑昇通信認為，華碩突破大螢幕的慣性思維，推出Android市場小手機策略更是成功切出新藍海，新機ZenFone 8（8GB/128GB）今年五月上市開賣後，雖然在熱銷榜第23名，然而著重使用者體驗的華碩，在電信業者專案合作及活動促銷下足功夫，本月持續熱銷，更擠進排行榜第14名，也是熱銷榜上唯一的旗艦機型。

數字會說話，SONY品牌魅力頗高，自Xperia III相繼上市後，整體銷售額也較上月翻倍，身為手機防水功能的先驅，Xperia 10 III在規格、外型及娛樂體驗都有明顯的升級，而索迷們也沒讓SONY失望，新機同樣在五月上市開賣後，上月衝進熱銷榜第13名，本月則一口氣上升五個名次至第8名，來勢洶洶。而品牌年輕化的OPPO、realme及vivo，本月雖持續由舊機型霸榜，下半年持續以新品搶市的企圖仍在，消費者仍可拭目以待。

離蘋果iPhone 13新機上市正式倒數，本月蘋果熱銷單機仍以iPhone 12（128GB）不動如山蟬聯，iPhone 12 Pro Max（256G）下滑一個名次、iPhone 12（64G）維持在19名，其餘機型則靠新機訊息曝光，使消費者預期當前機型降價心態帶動銷量而上升，仍占熱銷榜七席最多。傑昇通信指出，多數前一代機型大跳水的時機點，多落在新機上市後首月，提供沒有新機迷思，欲在此時換機的消費者參考。