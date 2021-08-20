勞基法規定，雇主不得讓女性勞工在晚上10點到凌晨6點工作，除非雇主經工會同意，或經勞資會議同意後，且提供必要之安全衛生設施、交通工具或安排女工宿舍，司法院大法官作成釋字807號解釋，宣告違憲、即日失效。

這起案件分別由台北高等行政法院法官，及家福公司、華航等共6件聲請案，大法官併案審理後，認定該法條對女性勞工所形成的差別待遇，難認其採取的手段與目的之達成間有實質關聯，更淪於性別角色之窠臼，違反憲法保障性別平等、失效。