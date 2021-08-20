勞基法限制女性勞工夜間工作 大法官宣告違憲 16:592021/08/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 限制女性勞工夜間工作，大法官宣告違憲。（林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞基法規定，雇主不得讓女性勞工在晚上10點到凌晨6點工作，除非雇主經工會同意，或經勞資會議同意後，且提供必要之安全衛生設施、交通工具或安排女工宿舍，司法院大法官作成釋字807號解釋，宣告違憲、即日失效。 這起案件分別由台北高等行政法院法官，及家福公司、華航等共6件聲請案，大法官併案審理後，認定該法條對女性勞工所形成的差別待遇，難認其採取的手段與目的之達成間有實質關聯，更淪於性別角色之窠臼，違反憲法保障性別平等、失效。 中市地政局攜手國土測繪中心 提升土地測量技術 疫後拚社造 下營辦工作坊催生新特色遊程 #女性 #違憲 #大法官 #夜間工作 #勞基法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞莎報喜懷二寶 繼續工作辦比賽 04:102021/08/20 娛樂新聞 塔利班釋善意 保障女權赦免對手 04:102021/08/19 話題觀察 血汗小編猝死 監院糾正金山區公所 04:102021/08/20 生活新聞 馬斯克拋震撼彈 特斯拉機器人「Tesla Bot」明年推出 14:052021/08/20 汽車情報-汽車新聞 汪洋強調：任何分裂圖謀 終告失敗 04:102021/08/20 產業財經 未接種沒快篩勞工無法上班 雇主可不給薪 04:102021/08/19 生活新聞 男性嫌犯占比破8成 毒犯年輕化 04:102021/08/20 地方新聞 美女主播收高中校友求救信 淚揭阿富汗女性3絕望處境 11:302021/08/20 娛樂 中正大學科技分析 洗刷血汗漁產汙名 04:102021/08/19 地方新聞 加尼女兒爽住紐約豪宅 04:102021/08/20 話題觀察 恐嚇強姦 花蓮縣府驚傳職場霸凌 04:102021/08/20 地方新聞 社會熱門新聞 勞基法限制女性勞工夜間工作 大法官宣告違憲 - 社會 百億身價集團總裁交保金再拉高 法院更裁3億元1天繳清 - 社會 中天新聞提告抗罰 北院不准調閱NCC會議紀錄遭狠打臉 - 社會 市民、建國高架道啟動AI執法 開路肩跨雙白線全都錄 - 新聞 妻子被表弟「用愛照顧」 他出獄才知綠帽戴5年好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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