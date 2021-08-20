彰化縣48歲呂姓男子在和美鎮經營美容精品館，5年前遭49歲吳姓前鎮民代表上門拍照恐嚇要跟警方檢舉從事色情行業，雙方起衝突後，卻說詞反覆讓檢警忙得團團轉，官司互告纏訟5年，呂男因出手持鋁棒打人觸犯傷害罪遭判刑5個月確定，改行當粗工，近日再因誣告罪名遭判處2個月有期徒刑，可易科罰金。

根據判決書，2016年11月間，吳男因晚間違規遭警方攔下開單後心生不滿，怒嗆警方要檢舉轄內違規場所與車輛，隨即於凌晨3點前往美容館外偷拍照被呂男的兩名林姓員工察覺；兩人佯稱要請泡茶將吳男帶回館內，雙方口角，呂男持鋁棒毆擊吳男，另2人也對吳男拳打腳踢，隨後再主動報警稱有人上門鬧事。

吳男當下未向警方告知遭毆打，隔天才又跑到警局提告傷害、妨害自由，反遭呂男提告誣告，警方調閱路口監視器調查後終於釐清真相，被打的吳男誣告罪獲判無罪；呂男打人還反咬吳男誣告的官司，今年5月三審定讞，呂男因傷害、妨害自由等遭判刑5個月。

呂男並於7月終於坦承是氣不過被吳男拍照檢舉，才會對吳男提誣告，並做虛偽不實陳述；彰化地院法官審酌呂男因一時思慮不足提出抗辯，事後坦承犯行願意反省，針對誣告罪審理後作如上處刑。