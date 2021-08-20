富邦金(2881)首席經濟學家羅瑋博士今表示，今年雖然受到2Q疫情衝擊消費，但受於出口暢旺，今年上半年的經濟成長率達8.34%。下半年，疫情控制得宜再加上民間消費轉好，全年GDP可望保5.5%或者更好。

對於近來美元指數轉強，羅瑋認為，美元主要是受到貨幣政策調整支撐，但美元指數要向上跳升到95，這恐怕會有一定的難度；因為歐洲經濟表現不錯，且疫苗施打普及率也提升，不利於美元獨強。而美元走強對新興市場會有壓力，不利於原物料價格走勢。新興市場國家，因美元走強後，要避免當地貨幣貶值就得被迫提早升息，必然衝擊新興市場國家整體經濟，而外資抽離也將不利公債和企業債，對其形成壓力。

富邦金總經理韓蔚廷表示，雖然台股近期震盪，但富邦金對於股票部位並沒有改變的想法，任何市場漲多回檔休息是正常的，未來富邦金資產增加也不排除再加碼股市。台股的基本面依然樂觀，2Q雖因疫情衝擊消費，但隨著疫情受控，以及資金依然相當充沛下，富邦金的持股部位不會調整。今年富邦金的股息收入約200多億元。

富邦金今年將舉辦現增，預計在10月完成現增，以及除權後，股本到年底約膨脹上漲15%。