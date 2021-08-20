真好玩(8491)除原有代理遊戲業務外，今年並計畫投入自製遊戲的開發，今天成立「無限製作所」專業遊戲開發團隊，已招攬超過百人的專業研發團隊，網羅遊戲業內超過百位資深的遊戲開發人才，平均遊戲開發資歷皆超過10年以上，不論於程式、企劃、美術等皆有超水準的專業表現，為目前台灣遊戲市場上前五大的遊戲開發商。

真好玩表示，為加快全球遊戲的市場布局，將透過代理遊戲獲取全球遊戲用戶，再提供用戶別具特色自研遊戲產品，力求整體獲利空間的提升。公司今年上半年雖然呈現虧損，但第2季已轉虧為盈，稅後淨利0.35億元；第3季有新作投入，毛利率逐季成長，第4季自研產品加入，預期第3季及第4季獲利表現應可高於第2季，全年力拚獲利。

今天成立的「無限製作所」擁有多個國內外知名IP及自主IP的資源，如《吞食天地》、《米滷蛋》、《失落戰線》、《T1：失落神境》等，並已透過這些IP開展不同市場的遊戲產品開發。

董事長周玄昆表示，全球手遊市場變化快、競爭者眾，遊戲市場用戶獲取成本逐漸高昂，行銷費用投入相對增加，加上通路成本、遊戲開發原廠分成費等，已壓縮代理遊戲獲利空間。擁有自主研發的產品，才能創造真好玩更大利潤，提升整體毛利率。

周玄昆指出，未來3年，真好玩要完整轉型，成為全方位自主研運銷為一體的遊戲公司，真正落實「代理遊戲穩獲利」及「研運一體創毛利」兩大策略。

「無限製作所」所長蘇海博表示，已針對全球各地區玩家喜好不同，進行5款別具特色遊戲項目開發作業，未來將陸續推出。最快今年9月將於台港澳市場推出歐美神話為背景的MMORPG大作，而年底將推出針對全球華人市場的知名IP「吞食天地」手遊新作市場測試，預計明年上半年上市。未來，還有針對歐美市場的策略卡牌新作《P4》及全球華人的RPG新作《P5》積極搶市。