央行今公布第2季經常帳順差280.4億美元，金融帳淨資產增加250.7億美元，央行準備資產增加36.2億美元。央行準備資產增加連2季下滑，創108年第三季以來新低。

本季經常帳順差較上年同季增加70.2億美元。(一)商品貿易順差221.7億美元，較上年同季增加59.7億美元，主要受惠於全球景氣逐步復甦，且遠距商機及新興科技應用需求延續。(二)服務收支順差25.2億美元，較上年同季增加15.8億美元，主要係貨運收入增加。(三)初次所得順差39.2億美元，較上年同季減少6.9億美元，主要係銀行國外利息所得減少及支付非居民直接投資所得增加。(四)二次所得逆差5.6億美元，較上年同季減少1.6億美元，主要係禮品樣品收入增加。

金融帳方面，(一)本季直接投資淨資產增加16.7億美元。其中，居民對外直接投資淨增加31.4億美元，外資直接投資淨增加14.7億美元。(二)證券投資淨資產增加229.3億美元。其中，居民對外證券投資淨增加221.6億美元，主要係保險公司及銀行投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少7.6億美元，主要係外資減持台股。(三)衍生金融商品淨資產減少12.8億美元，主要係其他金融機構收到衍生金融商品處分利益，資產減少。(四)其他投資淨資產增加17.5億美元，主要係銀行部門存放國外聯行及同業增加。

累計110年1至2季，經常帳順差541.6億美元，金融帳淨資產增加406.6億美元，央行準備資產增加141.7億美元。