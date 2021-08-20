隨著行政院公布預計再度推出「振興五倍券」後，不僅民眾對此充滿期待，商家也希望能帶動經濟復甦，而京站今（20日）就搶先公布不等五倍券了！為了搶救疫情期間海嘯第一排的主題餐廳，即日起率先推出振興美食餐廳優惠，9月8日前使用EZTABLE於指定主題餐廳訂位，即送品牌特色精選小菜，另於指定主題餐廳內用單筆消費滿2000元即贈「疾凍救援」電影交換券。

京站推出於4樓指定主題餐廳HeyAhh、一鷺Express、海底撈、金色三麥用餐，累計消費滿2500元即贈黑松白鹿慶祝清酒。（京站提供）

另外京站也特別推出「舌尖饗宴 環遊世界」企劃，以異國美食多人分享優惠為主打以外，像是百家班活蝦全新品牌HEYAHH，以及全新型態串燒店一鷺Express，更推出了9月8日前消費者只要至兩店拍下美食上傳Instagram，打卡再Hashtag指定關鍵字，即可兌換指定飲品，而若於4樓指定主題餐廳HeyAhh、一鷺Express、海底撈、金色三麥用餐，累計消費滿2500元即贈黑松白鹿慶祝清酒。

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