名間鄉田仔村排水溝年久失修，經常溢流淹路面及農園住家；新光、三崙及萬丹3村都有野溪淘刷，導致農田大量流失，甚至曾發生工人因農田崩陷摔落野溪的意外；縣長林明溱20日實地會勘後，分別責由工務處及農業處盡速發包工程，進行改善。

林明溱由縣長特助林儒彬、名間鄉代會主席陳國能，田仔村長陳正昇、萬丹村長陳文根等人陪同會勘；林明溱說，田仔村田仔巷排水溝老舊，砌石破損且涵管太窄，排水效果大打折扣，下大雨都造成溢流，有必要徹底翻新重建，除加大排水逕流量也要加蓋，讓車輛交會時更安全。

新光村虎仔坑段野溪，有長70公尺的溪岸缺乏護岸，已發生多次溪洪淘刷致茶園、鳳梨園流失災情，將施設長70公尺、深1.5公尺的混凝土基礎，再加疊8座蛇籠護岸，防阻溪洪持續淘刷。

三崙村三崙段大排水溝，因年久失修，加上箱涵管徑太小，導致雨後大水直衝茶園，造成茶園大片流失；林明溱會勘時，看到大片茶園變成黃泥地，當場表示排水溝一定要馬上改善，並要求水保科連同窄隘的箱涵一併加大重設，化解茶園逐漸被溪洪沖失的威脅。

萬丹村東勢坑野溪雖然設有護岸，但因「水箭」沖刷成災，導致部分護岸基礎淘空，連護岸內的檸檬園也陷落，出現一個大坑洞，將立即發包搶修基礎，補強長19公尺、深1.5公尺的基礎，再以10個大型水泥護塊加強保護，同時配合河道整理，將陷落的農園坑洞補土填平。