9月1日即將開學，台北市尚未開放籃球等近距離接觸的運動，外界關心體育教師該如何備課？北市副市長蔡炳坤表示，學校體育課很多元，體育老師也都熟悉各項運動，目前還是以沒有肢體碰觸的運動為主，如田徑、桌球、體適能等，相信校方都有能力處理。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問桃園、基隆停課標準更嚴，只要1人確診就全校停課14天，而非北市現行的2人確診才全校停課，未來是否會跟進？若父母陪同12歲以下孩童進行居家隔離是否能請假？以及體育課尚未開放有肢體接觸的活動，教師該如何因應？教師疫苗施打率又如何？

蔡炳坤首先指出，1人確診全班停課、2人則全校停課是目前的原則，每一確診案發生後都會經防疫醫師做專業評估，必要時會啟動全市性、全校性的預防性停課。12歲以下學生依兒少法規定，居家隔離者應有照顧者陪同，國高中生則建議自行隔離，有困難也可由照顧者陪同。

蔡說，市府也會開居隔單讓照顧者、學生請防疫隔離假，若無法1人1戶住家裡，必須轉去防疫旅館，費用部分將由市府全出。

就體育課方面，蔡說，學校體育課很多元，老師本身都是各種運動都會，現階段開學之後，體育課已進行沒有肢體碰觸的運動為主，包括田徑、桌球、羽球、足球、舞蹈、體適能及民俗技藝等，隨著運動項目開放，學校會同步跟一般體育運動配合，相信老師都有能力處理。

至於教師疫苗覆蓋率，蔡則說，教育局都有充分掌握各級學校需求，在第一階段接種時，的確有部分老師因故未接種，8月份有許多新進教師也還沒打，粗估尚有1萬名，現已將資料報給教育部，期中央盡快撥補，屆時將啟動花博爭艷館全面施打，也會撥專款讓校方購買防疫物資提供教師使用，快篩亦然。