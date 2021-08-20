藍葦華在《期末考》中飾演代課老師林立宏。（海鵬影業提供）

電影《期末考》昨（19日）晚舉行台北首映，文化部長李永得「疫」無反顧出席支持，而這也是今年自疫情後首位赴戲院力挺國片的官員，與該片導演郭珍弟、演員藍葦華、楊小黎、陳博正（阿西）、吳宏修、夏騰宏及童星汪心玨一同欣賞。李永得在看完電影後深受感動，對郭珍弟表示「拍得很不錯」，並開心與眾演員合影，才發現男主角藍葦華不見了。原來藍葦華看完電影竟被自己的演出感動到淚流滿面，趁廳內燈還沒打亮、先衝到洗手間整理情緒了，被發現「落跑」他靦腆地說：「真糗！看自己演的電影也會哭。」

曾以單元劇《青苔》勇奪金鐘視帝，今年更藉電影《當男人戀愛時》及戲劇《俗女養成記2》紅遍影視的藍葦華，自小就立志當演員。這次他在片中飾演男主角代課老師林立宏，將現今老師掙扎於教育與尊嚴的難堪處境，詮釋得令人揪心。片中藍葦華個性拘謹、自律甚嚴，雖期待「老師」身份能讓他翻轉人生，卻未料僵化制度將他箝制得動彈不得，讓一場即將到來的期末考，變成他的人生大考。藍葦華憶起拍攝期間，最讓他快樂的是跟小朋友們相處，戲裡他很嚴肅，孩子們都怕他，下了戲卻都很愛逗他，常會用手指戳他屁股和腰，讓他好氣又好笑，即使板起臉來，小朋友也沒再怕。藍葦華表示，由於孩子們片中的「演出」太自然，有時會讓他一時間產生錯覺，不知道自己是在戲裡還是現實中。

《期末考》描述一名代課老師，在期末考前七天，為等待一紙續任聘書、陷入人生掙扎的故事。該片曾獲文化部800萬電影輔導金以及「高雄人」拍攝投資，並獲阿根廷布宜諾斯艾利斯、美國西雅圖等國際影展好評，並獲外媒盛讚「對人生有著無可比擬的洞察」，也有老師表示該片將「在教甄苦海沉浮的老師處境」拍得入木三分，還呼籲「教育界該對代課老師好一點」。該片全台熱映中。