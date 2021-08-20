塔利班掌權 阿富汗人驚逃

川普政府時期的最後一位代理防長米勒（Chris Miller）說，美國前總統川普從沒打算要從阿富汗完全撤軍，說打算在5月1日前撤軍其實是在耍詐。

據《防務一號》（Defense One）網和《紐約郵報》（New York Post）19日報導，美國和塔利班達成的協議其實是「演戲」，打算要讓阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）下台，或是和塔利班達成分權協議，好讓美國能繼續在當地保有部分軍隊，以執行反恐任務。

米勒說，整個政策策略是要讓甘尼和塔利班打交道，但不會是塔利班和阿富汗政府50-50，而是75-25分權，以組成臨時政府。

「那不是無條件投降說：『朝門走，我們要離開了，』」他指出，「我們沒有要二話不說，就朝門走去。我們是要大力逼甘尼，讓他和塔利班達成協議。整件事很醜陋，不是太好，但從沒有掉頭就走的計畫。」

米勒任職國家安全會議時說，美國只要用800名軍事人員，就可以繼續在阿富汗執行反恐任務。「我們針對這做了很多兵推，我們知道最小的兵力架構，」他說，「那數字是800，要是這全搞砸了，需要維持[反恐]打擊和偵察力最小的兵力架構是甚麼？我們用800、850人就能辦到。」

到了2020年底時，時任美國代理防長的米勒說，川普政府可望談判，籌建主要由塔利班官員組成的新政府。但新政府要能讓美軍繼續留駐，以支援阿富汗安全部隊，並打擊恐怖份子。不過，由於川普11月敗選，這計畫始終未能實現。

而米勒的說法駁斥了美國總統拜登所謂，由於川普和塔利班談好協議，迫使他不得不完全撤軍的說法。