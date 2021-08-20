交通部運輸研究所繼民國106年建置完成「台東海岸公路浪襲預警系統」後，於民國109年與國立中山大學合作，針對花蓮台11線海岸公路，運用水動力數值模式模擬颱風波浪溯上情境，並整合台灣東部海域海象觀測資料，建置「花蓮海岸公路浪襲預警系統」，提供24小時浪襲預警資訊，做為浪襲封路決策輔助參據。

運研所表示，花蓮台11線豐濱鄉人定勝天路段（61k＋250~63k＋000），於颱風影響期間易受長浪侵襲，波浪可能夾帶砂石襲擊路面或護岸，造成民眾通行安全疑慮或路基流失致使通行中斷。公路總局需於颱風期間派員駐點守視路段狀況，預警性或緊急性封路，現行應變作業採用即時觀測資訊，缺少海象預報資訊，預警及應變較困難。

運研所分析花蓮海域歷年海象條件及颱風事件，發展出可推算颱風波浪在海岸公路溯上技術，針對人定勝天路段，應用數值模式分析多變數情境。根據模擬結果建立颱風波浪溯上資料庫，並依公路總局浪襲防災標準，研提參考行動指標（燈號），建立「花蓮海岸公路浪襲預警系統」，預警系統整合運研所的花蓮港波浪、潮位海象觀測資訊；港灣環境資訊網每日波高、潮位預報資訊；波浪溯上資訊，透過公路管理單位專屬網頁展示該路段24小時預報警戒燈號，燈號分安全（綠）、預警（黃）、警戒（橙）及封閉（紅）4種等級，讓公路管理單位與第一線人員都可隨時隨地經由電腦或手持裝置查詢，即時掌握預報性封路輔助資訊。