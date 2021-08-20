台股跌破1萬6500點，但富邦金控依舊看好。富邦金控總經理韓蔚廷20日表示，股市漲多回檔是正常現象，且對股市持續發展或上漲，會提供更好基礎，加上台灣下半年經濟依舊樂觀，且市場資金仍很充沛，「維持股市健全因素仍在」，所以富邦人壽對台股投資策略及持股比重目前沒有改變。

富邦金20日舉行線上法說會，因為台股上半年上漲逾20％，富邦金子公司富邦人壽到6月底台股部位達6301億元，居壽險公司第一大，且占其可運用資金的13.7％，韓蔚廷的說法是即便台股近期有較大的回檔，但在經濟基本面及資金動能仍有支撐下，富壽資金不會輕易撤離台股。

富邦金控前7月累計每股稅後獲利（EPS）已破10元，富邦金總經理韓蔚廷20日在法說會上表示，若要維持股息配發率40~50％，且要看各子公司上繳現金股利的狀況、金管會監理考量等，不能排除還會配發股票股利，但仍要看明年的情況，現在時間仍早了一點。

同時，富邦金控預計8月就會正式入主日盛金控，再逐步推動各子公司合併，其中台北富邦銀行已有135個分行據點，若加上日盛銀行的44個據點，合計將達179處分行，韓蔚廷表示，就現階段而言「的確已達一定滿足點、（分行）總數已達上限」。

即短期內對北富銀來說，併購分行已無急迫性，會有點「過多」。

富邦金今年發放3元現金股利及1元股票股利，加上為了合併日盛金，進行現金增資，到年底預估股本將膨脹15％多，市場法人擔心會因此稀釋每股獲利能力，對此韓蔚廷表示，明年是否續發股票股利或要發多少現金股利，仍有諸多變數，目前仍言之過早。