對Delta新冠變種病毒可能使全球經濟復甦步伐放緩的擔憂帶動避險需求，周五美元兌主要貨幣站上9個半月新高。

美國聯準會發布的7月會議紀要顯示該央行可能提前在今年底前開始縮減購債規模，亦為美元帶來提振。

周五美元指數最高升至93.597，創下去年11月初以來新高，目前美元指數微升0.01%，報93.58。本周美元指數估將上漲約1%，創下兩個月來最大單周漲幅。

隨著股市回穩，貨幣市場的波動遠比周四緩和，但風險型的澳元和紐西蘭元再度大跌。

因新冠病毒確診數居高不下，澳洲宣布其最大城市雪梨的封鎖措施延長一個月到9月底，澳元兌美元下跌0.4%，報0.7115美元，創下9個半月新低，本周料將創下自2020年9月以來最大單周跌幅。

紐西蘭元跌至0.6808美元，創下9個月新低。該國政府周五亦宣布延長全國防疫封鎖措施。因紐西蘭在周二出現6個月以來的第一個本土病例，其央行周三宣布維持基準利率不變，暫緩了啟動升息的步伐。

Delta變種病毒使全球經濟蒙上陰影，受原油價格下挫打擊，加拿大元跌至1.2832兌一美元，創下6個月新低。

歐元小升0.1%，報1.1682美元，但仍接近隔夜觸及的9個半月低點（1.16655美元）。本周歐元兌美元下跌近1%，估將創下6月中旬以來最大單周跌幅。

亦為避險資產的日圓小跌至109.69兌一美元。

英鎊兌美元和歐元均跌至一個月新低。

本周新興市場亦表現慘淡。中國對科技和網路產業的整頓行動，以及投資人對經濟增長和新冠疫情的擔憂，促使資金轉向更安全的資產。離岸市場人民幣跌至6.51兌一美元，創下3周新低，目前約跌0.1%，報6.505兌一美元。