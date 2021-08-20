長榮(2603)總經理謝惠全表示，長榮第3季營運會優於第2季，過去第4季會比第3季淡，但今年第4季不會像過去一樣，「世事難料，本人不悲觀！」，他給長榮今年營運表現下一個註解：樂觀迎佳績，獲利應不低，會給投資人不錯的成績單。

長榮第2季營收1000億元，獲利488億元，一天賺5億元，每股盈餘7.98元，連續兩季單季獲利超越去年，毛利率超過50％，追上護國神山台積電的毛利率。

至於塞港問題何時能解，謝惠全表示，現在塞港主要原因是碼頭缺工，作業效率下降，另外，碼頭基礎設施未能跟上船舶大型化後，處理龐大貨量所需的配套措施；而整體供應鏈中相關的後勤作業，如拖車、火車等轉運運力缺乏。由於很多因素並非短期內可以解決，因此只要疫情持續，很難預測何時可以舒緩。

針對歐美監管機構對運費市場的態度及可能產生的影響，謝惠全認為，美國總統行政命令並未如媒體所言，擬管制海運運價，惟有提到須檢討貨櫃延滯費(DM/DT)的收費情況。長榮會針對這項費用的收費標準都已向主管機關報備，並依相關規則處理。他也表示，過去運價在低檔，也沒看見監管機關在干預，自由競爭市場運作機制就是由供需來決定，並非管制運價。