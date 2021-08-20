輔具是身體不便者重要的生活工具，不僅能讓他們有效率的移行，降低身體的危險性，更可以克服身體障礙上的限制，拓展生活範圍。但以往無論是民眾或是社福單位目前普遍都還沒有輔具維修的概念。友信醫療集團在2021年成立「輔具維修志工隊」並與窩新生活照護共同合作，希望節省社會資源，也讓弱勢團體與社福機構在輔具的使用上更節約、更環保。

據全球輔具中心統計，衛生福利部社會及家庭署發佈台灣在2019年的輔具維修量到達2.3萬件，自2014年的1.7萬件，經過5年僅上升7000件，顯見在台灣輔具維修概念仍不普及，一旦遇上輔具故障就只能再添購新輔具，不僅浪費資源，也不環保。

友信醫療集團成立於1955年，除了引進多款高階醫療儀器，包含友信美骨立機器人手臂關節置換系統、友信羅莎手術機器人等精準醫療術式等，同時也發展出「一站式全方位服務」，提供醫療機構、其他機構與個人在醫療與健康上真正的全方位/整合式解決方案。品牌長施惟真表示，友信醫療集團在台灣創立已超過66年，除是第一家拿到ISO9001和ISO13485的醫療設備代理公司，更具備全亞洲最具規模的儀器零組件庫房與電腦管理系統搭配。

友信輔具維修志工隊成立初期就立即找到合作夥伴「窩新生活照護」，並且積極投入輔具維修、改造的工作中。窩新生活照護執行長陳建宏提到，合作過程中發現許多社福機構只要輔具壞了，就會換掉買新的，但透過全新的維修模式，機構一年可以省下數萬元，改去添購其它復健器材去嘉惠機構住民。