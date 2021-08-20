中國人壽以23.25億元購置新竹市東區豐邑雲智匯商辦大樓高樓層部分，每坪單價約35.6萬。瑞普萊坊總經理劉美華表示，在台北市蛋黃區商辦屋主惜售、一屋難求的市況下，追求穩定租金收益的投資機構有向蛋白區，甚至外縣市尋求新投資機會的趨勢。其中，全球供應鏈重組及台商回流受惠的區域，產業升級、產品升級的需求最強，最受市場矚目。

劉美華說明，這次中國人壽投資新竹市東區豐邑雲智匯商辦大樓，主要考量產業榮景、竹科門戶、指標大樓、租客組合等四大優勢：首先、「護國神山」台積電未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，而且竹科寶山二期擴建案也通過環評初審，將成為帶動上下游廠商進駐的最強誘因。產業升級之後，更加凸顯目前高級辦公室供不應求的現象。

第二、本案位竹科門戶的關埔重劃區，方圓五公里內包含2條高速公路、高鐵站、公道五路幹道、新竹科學園區，臨清華、交通大學，且正對迪卡儂、好市多、全聯等大型賣場，機能條件最完整，收益、增值性最佳。

第三、本案標榜全國首座飯店式管理高級商辦，引進新竹喜來登酒店物業，並在二樓設置交誼及服務中心，三樓則為商務會議室，大幅提升租客企業門面、服務接待、空間使用品質，為新竹指名度最高的指標商辦產品。

第四、本案現有租客多為外商客戶，包括格羅方德半導體等美、日、荷、韓、星、港各國科技產業租客，最能彰顯產業活力，也是廠商設址的燙金門牌，讓房東立於不敗之地。

劉美華樂觀看好龍頭產業持續加碼投資，以及周邊產業、消費需求，將帶動投資機構提前部屬潛力商圈、產品的趨勢。預期因應管理、研發、行銷、訓練等企業升級需求的大幅增加，未來商辦、廠辦的立體化使用產品將大步跨出北台灣，商機可期。