納利亞桾蒙空傣超齡演技讓導演讚不絕口。（車庫提供）

薩娃妮烏托瑪認為《薩滿》最難的部分是祈禱文。（車庫提供）

以泰國薩滿信仰為題材的恐怖片《薩滿》，由《鬼影》、《淒厲人妻》泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛執導，《哭聲》導演羅泓軫擔任企劃製作人、編寫劇本，聯手打造這部驚世駭俗之作。該片上月剛拿下富川國際影展最大獎項，口碑好評持續延燒，讓許多期待已久的台灣觀眾又怕又想看，因此片商決定與各戲院攜手，參考韓國戲院為薩滿推出的特別場次，將於下周台灣上映時，史無前例特別增開「膽小鬼場」，觀影時全程開燈，讓想看《薩滿》又害怕的觀眾們能盡情觀賞，而這也是台灣上映電影中史無前例的創舉。

該片敘述關於泰國山中小鎮的世襲薩滿巫覡家族的神祕驚悚故事。班莊比辛達拿剛導演表示：「為了讓電影更加寫實，只給了演員們簡略的劇本大綱，這是我第一次嘗試這樣的執導方式。演員們和攝影師都是即興演出，羅泓軫導演也說這是最重要的部分，「攝影師也必須有靈魂地拍攝才行，他們也不知道接下來會發生什麼事，在拍攝的同時提升了真實感，我們甚至沒彩排就直接拍攝。」寫實的拍攝手法和故事情節，漸進式的恐怖剪輯方式，以及最後令人衝擊的結局，也讓許多觀眾在觀影後留下嚴重的「後遺症」，直呼：「看完的那幾天半夜都不敢起來上廁所！」

21歲泰國新人演員納利亞桾蒙空傣在片中飾演遭附身的「敏」，《屍約》薩娃妮烏托瑪則飾演巫覡「尼姆」，2人精湛的演技都令觀眾讚嘆不已。班莊比辛達拿剛導演表示：「因為要消化高難度的演技，所以必須找到經驗豐富的演員，為了找到適合的舞臺劇演員，我們還舉辦了甄選活動，在經過層層的甄選後，終於決定了演員名單。飾演『敏』的納利亞桾蒙空傣歷經了5次甄選過程，她展現了十分精湛的演技，是和年齡不符的實力派演員。這個角色在一開始是十分年輕漂亮的女孩，但後半必須展現超高難度的演技，只有納利亞桾蒙空傣能詮釋這個角色。」

納利亞桾蒙空傣片中所飾演的「敏」，是一名平凡的20多歲女孩，卻因不明原因開始出現異狀，對於拍攝感想，她表示：「其實拍攝時我一直覺得很恐怖，從化好妝、站在攝影機前開始，就感到很畏懼，每個場面都很可怕。平常我不太看恐怖片，拍攝時在看拍攝好的畫面時也覺得很折磨。」對於平常是否有在接觸薩滿信仰，納利亞桾蒙空傣表示：「在泰國，鬼、守護神等薩滿信仰從古至今一直存在於日常中，從小就會接觸，所以滿相信薩滿信仰的，我認為這世上一定有鬼，所以覺得更害怕。」

納利亞桾蒙空傣甚至為電影減重10公斤，班莊比辛達拿剛導演表示：「我們當然有做好保護演員的措施，也會和演員進行協議。在她減重10公斤時，有專業營養師從旁協助。而為了因應她的高難度演技，精神科專家也都跟在一旁。」納利亞桾蒙空傣也透露她現在非常健康，請觀眾們不用擔心，她表示：「在電影拍攝前半，我增重了4到5公斤，進入後半拍攝作業時，我減了大概10公斤，現場都有專業人士陪著我，工作人員們也都很照顧我，所以讓我能安心地進行拍攝。」

而飾演巫覡「尼姆」的薩娃妮烏托瑪，在泰國被稱為「舞臺劇女王」，是活躍於舞臺劇界的實力派演員。為了詮釋巫覡的角色，薩娃妮烏托瑪做了許多準備，她表示：「必須對巫覡有更深入的了解，數年多前我曾見過真正的巫覡，我參考了那次的經驗。」認為最難的部分是祈禱文，「在泰國會使用梵語祈禱，但那是平常不會使用的語言所以很困難，但為了看起來更像一名巫覡，我不斷努力練習。但因為唸了太多祈禱文了，所以我也很害怕是否真的會招來一些鬼魂。」該片下週三（25日）在台上映。