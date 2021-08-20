9月1日要開學，台北市長柯文哲20日拍板宣布，二級警戒，高中以下學校實體到校上課，但要求每1、2周要線上教學，需要試著練習遠距的技術，以備未來若升回三級警戒，才不致於整個學校崩盤、手忙腳亂。

柯說，9月1要開學，以目前疫情來看，就不用線上、線下分流上課，但還是有大原則，三級警戒的話停課，採遠距不到校；3級跟2級之間採分艙分流分組到校，小於二級就到校上課，雖以實體上課為主，但若有小朋友要申請防疫假在家上課也可，這線上教學就授權每校去討論。

北市教育局長曾燦金。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯說，他是參考新加坡的案例，因此他也有交代教育局，每1、2周找1天練習試著做遠距線上教學的技術，E化並非壞事，萬一又三級停課，就不至於整個學校崩盤、手忙腳亂。

教育局長曾燦金說，北市有模擬一、二、三級的狀況，現在決定到校實體上課，學生都很高興，北市也提出多元彈性教學的模式，讓學校有變革的準備，提供家長選擇。

曾燦金說，北市一至二級以實體上課為主，共有4種模式，第1個是「線上學習專班」，有學生不到校、想請防疫假在家線上上課，可考慮擴班、併班，市府會補助導師人力；第2種是「實體、直播線上彈性教學」，這是參考加拿大的模式，原班導師來直播教學，學生可遠距在家學習，而教室會裝廣角、追焦的攝影機，提供線上、線下彈性教學。

曾燦金說，第3種是「線上函授影片教學」，教師預錄課程，或教育局準備的公播課程，供學生觀看，教師在線上同步學習輔導；第4種是「校本創新模式」，有學校不是拆2組，可能會拆3組，會做跨班的調整應用。

曾燦金指出，疫情若升回三級，則以遠距為主，教育局也有補助國中、小公播課程，放在「台北酷課雲」，最近計畫了697支教學影片；而二點五級的話，則分A、B組輪流到校，每組隔周輪流到校，另一組就是遠距線上學習，這是參考新加坡模式，也就是A或B組上午到校，下午就遠距居家學習，中午不用用餐，也不必防疫隔板。

曾說，北市提供這樣多元彈性的教學模式，若教室所需要資訊設備，教育局會專案協助；另外鼓勵學校利用一、二級的狀況下，要有些因應，因此每1、2周有遠距教學演練，預備三級的停課不停學。

針對北市桌遊店解封，北市副市長黃珊珊指出，因中央規定只能做一般零售、不開放入場遊戲，所以拜託所有桌遊店，不別開放入場遊戲，且要實名制、戴口罩、人流管制、量體溫，桌跟桌隔1.5公尺，用餐要梅花座隔板，且以個人套餐為主，若有員工確診或足跡，則依風險來停業1至3天，11天內停止餐飲內用。