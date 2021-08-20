大陸國台辦公布，截至8月15日，已有約15萬名台灣人在大陸接種新冠疫苗，累計報告接種逾26.7萬劑次。

國台辦發言人馬曉光此前曾表示，對在大陸居住台灣同胞的疫苗接種，按屬地管理、同等待遇原則，與其所在地區大陸居民執行相同政策和規範，即在知情、同意及自願的前提下，憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗。

無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，由其向居住地縣級以上台辦提出申請，並由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種；在大陸各級各類學校的台灣師生疫苗接種工作，納入當地疫苗接種工作統一安排，與所在學校大陸師生一視同仁，同等對待；在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，與所在地大陸居民執行一致要求和標準。

對於台灣人搭機赴陸接種疫苗，馬曉光表示，對於很多台灣民眾表達希望能到大陸接種疫苗的需求和心願，感到十分理解，願意盡最大努力提供幫助。搭乘民航客運航班到大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和登機後），自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。