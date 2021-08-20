國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

國民黨文傳會昨召開記者會，質疑衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）17名委員中有4人接了本土疫苗研究計畫。文傳會副主委黃子哲今（20）日加碼呼籲，陳時中是否能將EUA審查委員名單公布，讓外界來檢視？

黃子哲今說明，他只有取得ACIP的資料，所以昨日所質疑的都是圍繞在ACIP委員是否有球員兼裁判的質疑。

至於食藥署EUA專家審查會議，黃子哲表示，該EUA會議委員究竟有誰，食藥署根本沒公布，其公布的會議記錄是去識別化，完全無從判斷是否有利益衝突的問題。

黃子哲強調，對照美國的疾病管制與預防中心(CDC) 或是食品藥物管理局(FDA)，對所屬的各類專家諮詢委員會，都有相當嚴謹的利益衝突之規範，其成員甚至要進行財產申報，我國的ACIP或EUA審查委員會，幾乎是採自由心證的方式來運作，簡直是亂無章法、隨心所欲。

黃子哲呼籲，既然會議都開過了，也通過了，陳時中是否能將本土疫苗EUA審查委員名單公布，讓外界來檢視嗎？