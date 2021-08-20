桃園各庇護工場受疫情衝擊，中秋節禮盒訂單量銳減一半。（陳夢茹攝）

受疫情衝擊，服務業、餐飲業慘兮兮，往年庇護工場都會在中秋節推出月餅禮盒，但今年因疫情影響，民眾減少聚會見面，多數企業仍在觀望是否訂實體禮盒，使得銷量銳減，各庇護工場業績都掉了近一半。

愛不囉嗦長庚庇護商店目前訂單量僅約100盒，唐氏症基金會事業發展處處長許珍珠表示，許多企業還在觀望，怕訂實體禮盒沒辦法當面發放，有聽到不少公司改發電子禮券，一般民眾也減少聚會送禮，導致訂單狀況不理想，加上愛不囉嗦長庚庇護商店位於醫院內，人潮又更少，現有推出早鳥優惠，配合客人的預算、喜愛商品進行客製化，希望衝高買氣。

喜憨兒社會福利基金會事業一部副理張蕙讌，負責喜歡你咖啡桃園市府店、南門公園庇護商店，她說，離中秋節雖還有1個月，但依往年來看，現在應該要有一定的訂單量，不過目前訂單銳減一半以上。路得啟智學園附設陪你走一段路生活坊店長邱以琳也指出，母機構訂單下滑近5成，月餅禮盒銷售困難重重。

桃園市政府勞動局20日舉行庇護工場銷售記者會，希望為中秋禮盒增加曝光度、衝買氣，市長鄭文燦表示，全市共有143位庇護生，庇護工場受疫情影響停業期間，薪資全照給，他更允諾，市府會力挺庇護工場中秋禮盒。

現有推出中秋月餅禮盒的7家庇護工場包括伊甸烘焙咖啡屋、樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、桃園市府庇護商店、南門公園庇護商店、陪你走一段路生活坊、愛不囉嗦長庚庇護商店，皆歡迎電話訂購。