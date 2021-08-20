電動車大廠特斯拉周四(19日)舉行AI日，執行長馬斯克（Elon Musk）發布2項重要產品，一是名為「Tesla Bot」機器人，另外是由特斯拉Autopilot硬體部資深總監Ganesh Venkataramanan宣布推出的客製化晶片「D1」，為訓練資料中心的AI晶片，為特斯拉Dojo超級電腦晶片的一部分。

特斯拉在AI日發表的Tesla Bot，馬斯克找來1名演員演示設計概念，說明該機器將安裝特斯拉的感測器與電池，預計明年出現類似的機器人原型。馬斯克補充，Tesla Bot剛開始不會讓他工作，當然他將是友善的，穿梭在人類世界，完成重複性高且無聊的任務。這款代號為Optimus的機器人將採取與特斯拉自動輔助駕駛系統的晶片與感測器，身長5尺8吋（約172公分），體重125磅（約56.6公斤），臉部將顯示有用資訊。

至於D1晶片，Ganesh Venkataramanan說明，將採用7奈米製程生產，運算效能為362 teraflop，並計畫由25顆D1晶片置入在1個「訓練磚」(training tile)，再把120個訓練磚結合，形成1 exaflop (每秒1百億億次浮點計算)的運算架構。

Venkataramanan先前在AMD工作，現為特斯拉自動駕駛硬體高級主管，Dojo晶片將協助自動駕駛處理道路上狀況。英特爾、NVIDIA以及新創歐洲AI晶片大廠Graphcore都在打造晶片，也是Dojo晶片的供應商，提供客戶訓練AI模型，例如提供特斯拉車內影像資訊，主要是感測器運作判斷需要大量運算工作。

Graphcore在先前的說法提及，與台積電7奈米製程有緊密合作，甚至搶先在3奈米製程，成為台積電技術創新合作夥伴之一，繼續探索新工藝節點與技術優勢，繼續改進晶片性能，確保客戶可以在AI應用領域取得心的突破點。

不過，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）日前針對特斯拉自動駕駛的運作所造成車禍進行調查。