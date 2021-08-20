NCSOFT手遊新作《天堂W》於19日進行了全球線上展示會，除了公開遊戲介紹與特色外，同步展開事前預約，並於15個小時後達到200萬預約人數。《天堂W》以繼承天堂正統性所完成的「FULL 3D」畫面和經典的「斜45度視角」，並透過全球單一版本服務，形成全世界的戰鬥社群。本作事前預約可於官網以及雙平台進行。

《天堂W》宣傳動畫影片

●為全球所開發的天堂系列最終版本－天堂W

《天堂W》是NCSOFT（以下簡稱NC）以天堂的「3D化」和「全球化」為目標，所開發的天堂系列最新作品。繼承了天堂IP的戰鬥、血盟、犧牲、名譽等正統性，將遊戲完成度提升到極致的天堂「最終版本」（Definitive Edition）。

《天堂W》的「W」代表著「Worldwide（全球）」。從開發階段開始，就是為了全球市場而進行開發。因此，這次服務跳脫過去為每個國家／地區提供當地服務的方式，而是以「全球單一版本」方式提供服務。透過這樣方式我們計劃創建一個天堂的戰鬥社群，實現不同國家的玩家可在同一個伺服器裡互動和競爭的願景。

《天堂W》屬天堂系列最終版本

《天堂W》遊戲介紹

●最高水準的「FULL 3D 畫面」和經典的「斜45度視角」

《天堂W》採用天堂特有的「斜45度視角（Quarter View Isometric View）」，以及手機遊戲中最高水準的「FULL 3D 畫面」。以全球上線為目標積極追求變革的同時，也繼承原作粉絲所認同的天堂原作特色的作品。

透過同時採用3D和斜45度視角，捕捉到2D無法表達的人物和世界的細節，進而演變出遊戲玩法的變化。在2D的原作天堂中，「安塔瑞斯」呈現出比正常人類略大的樣貌，但在《天堂W》中，則是以充滿整個畫面的巨大龍形象出現。當然，除了改變外型大小外，還會憑藉強大力量，使周圍的地形坍塌或變形。因此玩家在與「安塔瑞斯」等首領怪物戰鬥時，需要考慮因怪物攻擊所引起的地形和戰場的動態變化，有策略性的去思考攻略方法。

《天堂W》最高水準「FULL 3D 畫面」和經典「斜45度視角」

●天堂正統性的「革命性繼承」

《天堂W》將原作系統以「革新繼承」為願景進行開發，目標是在不讓現有粉絲們失望的情況下，透過必要的更改來實現新玩家們也能夠適應的遊戲。

不僅繼承了原作核心內容－戰鬥系統，實現與原作相同的「位元／格」單位戰鬥的同時，透過在3D世界中應用碰撞處理技術，設計出具有獨立位置數值的角色能夠相互碰撞。

碰撞處理是為了讓全球玩家在大型戰場上，能夠強調戰略位置和陣型，進而創造出逼真的戰爭，這也是天堂戰鬥的主要特色之一。另外，NC重現了原作遊戲粉絲們非常重視的獨特打擊感，這也大大提升了天堂的戰鬥樂趣。

為了降低新玩家入門門檻，也進行了一些友善更新。過去被個人或血盟獨占的資訊，例如怪物和狩獵場的資訊，以及首領的位置和重生時間等，在《天堂W》中，都會根據遊戲玩法自然地累積與公開。

《天堂W》天堂正統性的「革命性繼承」

《天堂W》獨特的戰鬥樂趣

《天堂W》職業故事

●以「暗黑奇幻」重新詮釋亞丁世界，隨著探險世界感受「幻想成為現實」

《天堂W》是以原作天堂150 年後的世界作為背景，將遊戲故事和世界用一個黑暗且具有吸引力的「暗黑奇幻」風格來重新詮釋，和過去明亮幻想世界作品形成強烈對比。在「暗黑奇幻」的氛圍中，「名譽」、「犧牲、「血盟」等天堂主題變得更加沉重和嚴肅，而這些符合世界觀的故事，將有助於玩家們自然地沉浸於遊戲中。

《天堂W》暗黑奇幻風格

1998年上線的《天堂》是成功將文字類MUD遊戲圖像化的代表作。曾經透過文字來想像遊戲內容的玩家們，在《天堂W》上線後更能夠透過圖像來體驗「幻想成為現實」的感受。《天堂W》將原本用文字刻印的遊戲中，完整的以圖像來解釋其文化、單字所表達的內容。玩家在享受遊戲的過程中，會透過遊戲中的體驗，了解到像是「刷卷軸」這樣文字形容的由來。這些不再是透過NPC的台詞來解釋，而是透過觀察遊戲中的UI、系統和世界，就能尋找出真正的答案。

《天堂W》幻想成為現實

《天堂W》血盟介紹

●全世界玩家形成一個「全球戰鬥社群」戰場

NC製作《天堂W》的目標是開發一個「Worldwide（全球）」版本的天堂，以創建一個全球玩家都可以享受的「全球戰鬥社群」。為了讓世界各地的人們可以在一個遊戲中進行交流與互動，因此《天堂W》將以「全球單一版本」提供服務。

為了避免不同地區語言的差異或限制，遊戲中導入了AI翻譯技術，讓不同語言的玩家可以相互交流。玩家們可以透過聊天視窗，用自己的母語查看外國語言，而自己的聊天內容也能立即獲得翻譯傳送出去，方便輕鬆的溝通，將提供給全球玩家真正的MMO樂趣。

《天堂W》全球戰鬥社群戰場

詳細內容請在《天堂W》官網中查看。