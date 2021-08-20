年僅10歲的COCO擁有出色演技。（CATCHPLAY提供）

日片《變調的灰姑娘》由《今際之國的闖關者》土屋太鳳與《大叔之愛》田中圭主演，2人將聯手上演的暗黑童話，挑戰觀眾人性底限，懸疑驚悚直逼《告白》，腹黑耍狠的程度更超越《渴望》。除了男女主角外，另一大亮點莫過於年僅10歲卻早已擁有60萬粉絲追蹤的日本潮童COCO，土屋太鳳和田中圭都忍不住大讚COCO的出色演技：「一點都不像是第一次演出的童星，令人相當驚艷！」

年紀小小的COCO，魅力橫掃全球時尚名人，各國媒體相繼報導她的穿搭風格，從小因為爸媽經營服飾店，在時尚環境的耳濡目染之下與她的招牌厭世臉，拍照氣勢完全不輸給大人，連日本當紅女星渡邊直美也是她的IG粉絲，片中飾演父親的田中圭也說：「常常關注COCO的社群，不想錯過她的最新照片！」。對於首次拍攝大銀幕作品就挑戰毀壞三觀的高難度角色，COCO則形容：「第一次拍攝電影很緊張，合作的演員與工作人員都很熱情又親切地幫助我，很感動！」

而電影今釋出超驚悚預告，「每個女人都對一件事感到恐懼，結婚一定幸福嗎？」看似美好的童話婚禮，即將邁向幸福人生的「公主與王子」，真的從此過著快樂的生活嗎？最後驚爆「幸福快樂是結局？才怪！」、「12點以後，童話結束，崩壞開始」，暗示灰姑娘土屋太鳳將在《變調的灰姑娘》中帶給觀眾一場摧毀三觀的變調之愛，埋下震撼衝擊的驚悚結局，令台灣影迷相當期待。電影27日在台上映。