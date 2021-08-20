太旺了！經濟部今日公布 7月外銷訂單金額，高達553億美元，年增21.4％，拉出「連17紅」，是自2008年金融海嘯後，第三長的正成長表現，這股氣勢還可望延續到8月。

以七大貨品別觀察，除資通信僅成長4.4％外，其餘都是兩位數增長，像是電子產品與光學器材各年多23.3％與29.5％。

傳統貨品以基本金屬年增67.4％最高，其他塑橡膠、化學品也都有4成以上，最少的機械業，也比去年同期增了3成。

對於接單持續暢旺，經濟部表示，科技貨品主要是由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟需求，面板價格續居高檔關係。傳統貨品方面，則是因市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚。

對於資通信產品成長僅4趴多，是否代表遠距商機、宅經濟效應已轉弱。經濟部統計處長黃于玲不這樣認為，說資通信去年下半年金額非常高，高基期表現才造成最近成長明顯收斂。它雖無爆發性成長，可遠距、宅經濟帶動的相關產品需求仍在。

這次連17紅，是從2020年3月開始，直至2021年7月，長達17個月維持正成長表現。僅次於2009年10月起的連26紅、2016年8月起的連18紅，相當亮眼。

展望8月表現，經濟部預測接單金額也有550億到565億美元，年增20.9％至24.2％，有機會追平海嘯後第二長紀錄。

經濟部說，因各國加速施打疫苗，覆蓋率提升，主要經濟體擴大基礎建設，加上5G、高效能運算等新興應用及車用電子需求仍殷，復以消費性電子新品陸續推出，相關零組件備貨需求漸次升溫，可望維繫動能。