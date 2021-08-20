在塔利班武裝掌權後，由於國際社會缺乏對塔利班政權的共識，因此無法對阿富汗進行經濟援助，阿富汗經濟可能會進一步陷入困境。分析指出，美國過去20年為阿富汗提供了大量經濟援助，儘管中國有意與塔利班合作，但卻難以取代美國對阿富汗的支援。

《美國之音》指出，阿富汗大約75%的公共開支來自國際援助。目前阿富汗塔利班未能獲得國際認可，獲得資助管道的選擇將越來越少。國際貨幣基金（IMF）在一份聲明中表示，由於國際社會缺乏對塔利班政權的共識，阿富汗塔利班將無法獲得近5億美元的儲備資金及其他IMF相關資源。

此前，美國已經凍結了阿富汗政府存放在美國聯邦儲備委員會的大約70億美元的資產，目前塔利班可動用的資金約為阿富汗國際儲備總額的0.1%。

美國蒙特克雷爾州立大學政治學教授維什尼克（Elizabeth Wishnick）認為，美國希望施加影響力，以保證撤離工作的進行以及阿富汗平民受到塔利班的合理對待。

報導指出，截止2020年，阿富汗的全國GDP僅有不到200億美元，是全球最貧窮的國家之一，其人均GDP在全球為倒數第7，而塔利班掌權將進一步加劇這個經濟貧困國家的處境。

塔利班掌握的資金大部分來自非法活動，包括鴉片貿易和非法採礦。但是塔利班很快就會發現，非法的現金流無法維持該政權的長期運作。美國切斷了塔利班從國際金融體系獲得援助的大部分管道，經濟狀況可能很快就會惡化。

就在西方國家警告不要與塔利班合作的同時，中國正積極地向塔利班釋放合作信號。塔利班領導人也公開表示，期待中國參與阿富汗的重建與發展。阿富汗豐富的、未開發礦藏資源可能是中國的興趣點之一，其中包括140萬噸的稀土礦產與豐富的銅、鈷、煤和鐵礦石。

中國還可能計畫在阿富汗擴大「一帶一路」專案，過去曾開通大陸對阿富汗的貨運鐵路，並在該國內興修光纜等基礎設施。阿富汗還是中國領導的亞洲基礎設施投資銀行的成員，現在塔利班可能尋求從中獲得貸款。

但是專家警告稱，就算中國有意願填補美國留下的地緣政治真空，西方撤離後的地區安全問題是北京最大的阻礙。如果美國軍隊不再提供安全保護，許多投資案就不可能向前推進。例如2007年中國獲得阿富汗艾娜克銅礦的開採權，但由於當地安全局勢緊張，項目十幾年來一直缺乏進展。

報導說，即便阿富汗塔利班做出歡迎投資的姿態，他們是否有能力穩定國內局勢還存疑。阿富汗國內仍存在包括伊斯蘭國（ISIS）和地區武裝在內的多股勢力糾纏，中國要駕馭這種複雜的安全局面非常具有挑戰性。

智庫史汀生中心中國專案主任孫韻(Yun Sun)認為，對項目感興趣到實際推進項目存在相當大的距離，中國還沒有能力做到維護阿富汗的穩定。中國當然希望參與阿富汗戰後重建，也希望這個國家能夠穩定下來，但如何取得這個穩定的局勢對中國來說是一個非常頭痛的問題。