泌尿科醫師詹皓凱，擁有20多年臨床經驗。日前在粉專分享一則有趣的資訊，表示泌尿科有套行之有年的公式是比較被採信的，就是[身高x0.06+7.41] x0.65，不過以他實際問診的狀況來看認為，統計學是根據大數據，只看部分個體一定是不一樣的。

泌尿科醫師詹皓凱表示，這是台灣的泌尿科醫師統計出來得到的公式。(圖／翻攝自粉專Dr.Bird)

醫師詹皓凱在臉書粉專「Dr.Bird」上表示，每隔一段時間，某「套套」公司的男性尺寸統計一發布，總會引起媒體關注，還有很多男士的焦慮。雖然站在泌尿科醫師的立場，只要是大小在正常範圍內的就不是疾病，也認為大小跟功能沒有絕對相關。但多數男性總有迷思，尤其當統計如果以國家來分的時候，每次公布就會出現「xx國最短???」這種聲音出現。

其實泌尿科有套行之有年的公式是比較被採信的，就是[身高x0.06+7.41] x0.65，這個公式在泌尿科的調查上，被認為是有統計上的意義。但照這個算起來，身高差10公分，那話兒也才差0.39公分，所以醫師認為比較世界各國的數據，其實應該加上採樣人數還有採樣人的平均身高來做比較才客觀，而且統計數據永遠不會等於個體實際狀況，以他「賞鳥超過20年」的經驗來說，只憑身高來判斷大小，是完全不可靠的。

貼文一出立刻引起網友熱議，「我真的很認真的拿出計算機算了一下」、「我身高168公分，按照這公式反推我的身高應該長到261公分，尺寸與身高真的無關」、「原來還有公式啊」、「可是醫師…看到楊冪與看到秦嵐尺寸是有些許誤差的啊」、「醫生，我看過超多很矮的男生，但下面都超大」。