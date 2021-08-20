有些人天生對數字或金錢很敏銳，理財能力異於常人，擁有絕佳的賺錢天賦。搜狐網命理專欄點名，射手座、摩羯座、金牛座、天蠍座的人最會賺錢，總能比一般人更快發掘市場商機，成功發大財。

▍TOP4射手座

射手座天生膽識十足，善於挖掘新鮮事物，並且勇於嘗試，所以他們通常不會是「安分賺錢」的角色，而是激進的投資者或是創業達人。射手座的偏財運一直很好，在擁有安穩收入的同時，總能兼任斜槓青年，幫自己增加收入。

▍TOP3摩羯座

摩羯座是12星座中誕生最多企業高層的星座，賺錢能力自然無庸置疑。摩羯座做人做事很有野心，卻也是理想主義者，尤其在商業管理方面特別有天賦，不僅很有賺錢頭腦，也具備守財能力。

▍TOP2金牛座

金牛座是12星座中出了名的守財奴，但千萬不要因此忽視他們的賺錢能力！他們對數字或金錢都很敏感，而他們愛財的本性也注定激發賺錢潛能，加上務實沉穩的行為特質，讓他們不僅會賺錢，也很會儲蓄。

▍TOP1天蠍座：

天蠍座是12星座中最會賺錢的高手，聚財能力高人一等，他們具備敏銳的商業直覺，理財天賦出眾，而獨立的性格以及思考能力則賦予天蠍座強大的行動力和自信心，他們總能在第一時間抓住市場商機，並精準把握每次機會去發展。