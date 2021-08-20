市場擔憂美國最快2021年將緊縮銀根，加上大陸政府持續大力多方位整頓，20日港股大跌，恆生指數盤中一度狂瀉734點，至24,581點並創9個月新低。恆生收24,849.72點，跌466.61點或1.84%。目前，恆生指數與2月時高點相較，已下修逾兩成，步入技術性熊市。同時，恆生可能也會出現死亡交叉線。

科技指數首度跌破6,000點，曾低到5,769點歷史新低，最後收在5,895點，跌148點或2.46%。國企指數收8,742.44點，跌173.58點或1.95%。

本周，恆生指數共跌1,541點，跌幅5.83%，同時，科技指數也跌694點或10.53%。

中國大陸官媒指稱，網約車平台應該放棄高利潤幻想，美團一度挫近一成，收跌4.5%。阿里巴巴連日創新低，收跌2.6%。小米與京東各跌2.3%與2.1%。騰訊曾跌至412.2港元逾一年新低，但收市時卻上漲近1%。

另外，網易與嗶哩嗶哩均收跌4.7%與5.2%再創新低。百度亦破底，收跌1.8%。快手跌至64.5港元新低後反彈，收漲3.5%。

大型股方面，中國海洋石油跌2.6%，友邦保險跌2.1%，香港交易所跌2%，中國移動跌1.6%，中國平安跌1.3%，匯豐控股與建設銀行都跌0.7%。

汽車股續跌，吉利汽車與比亞迪各收跌3.9%與3.1%。北京汽車跌4%，小鵬汽車跌4.3%，理想汽車跌3.9%，東風與廣汽各跌2.5%與2.3%。