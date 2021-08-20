查馬克．法拉屋樂在公視史詩大戲《斯卡羅》飾演部落大股頭，今(20日)驚傳因罹淋巴癌離世，享年42歲。推薦他演出《斯卡羅》的立委伍麗華，稍早在臉書透露，身為屏東縣泰武國小主任的查馬克去年8月14號確診罹癌第四期，無奈病情加重，最終選擇在今年8月14號返家與親友度過最後時刻，在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到兒子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。

查馬克雖是素人出身，卻憑著在《斯卡羅》中飾演琅𤩝十八社大股頭「卓杞篤」一角，查馬克極富感情與生命力的演出，令曹瑞原導演及劇組印象深刻。其實他在該劇殺青後，就被診斷罹患淋巴癌第4期，但他選擇低調請假治療，在抗癌期間，仍然每日帶孩子上學，古謠隊的指導不間斷，並指導足球隊參賽。

查馬克原定在今年7月1號返校上班，未料隔日病情復發入院治療，並在8月16號決定返家與至親好友度過最後時刻。在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到兒子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。

其實樂可艾在頒獎典禮的前一天，曾被學校老師詢問，要不要跟承辦學校說無法參加？但樂可艾回答老師，他一定要去領獎帶回來給爸爸看，並且要「全副武裝」脱下鞋子用「最排灣最查馬克」的方式上台領獎，把榮耀獻給父親。出發前一晚，睡前跟查馬克說：「把鼻！我明天去台北領總統教育獎給你哈！」查馬克看著他點點頭。

查馬克長子樂可艾‧法拉屋樂，今日在台北圓山飯店獲頒總統教育獎，家人希望樂可艾用最美好的心情，把父親最期待的這個獎接到手中。《斯卡羅》官方臉書稍早更發文悼念查馬克，「太多的不捨，化成感激與思念！謝謝查馬克老師！」