周丹薇和導演李行情同父女，她得知導演病逝消息，情緒低落，受訪時忍不住情緒，全程哽咽哀悼，她說：「實在很突然，我們疫情前還一起吃飯，5月初通電話時，還和他請教我畢業論文的是，約好疫情過後要去他家，我還跟他開玩笑講說要向記者一樣做訪問，結果竟成了我的遺憾。」

周丹薇父親去世早，恰巧她跟導演李行女兒的英文名字完全一樣，「我一直稱呼他導演爸爸，他也叫我女兒，這回疫情也沒辦去他家裡面，但年紀大的人都會想要有人陪著聊天，可能也是悶壞了。」

她表示，一路走來的創業創作之路，李行總是支持，「當年開生技公司時，導演爸就送我了一個檯燈，我到現在還在用。他跟我講，這個檯燈是要放在左邊，意思就代表左手臂給你幫助，右手臂呢，就要靠你自己，這席話讓我記到現在。」

周丹薇去年舉辦個人創作展時，導演李行也出席開展記者會力挺，當時聽到李行對她的鼓勵「妳的人生挫折很多、收穫也很多」，肯定她一路走來力爭上游，蹲在他身邊的周丹薇，不斷感動拭淚。