號稱有百億元身價的新力旺控股集團總裁莊周文，今年3月間因涉及賭博、洗錢等罪嫌，遭台中地檢署起訴，台中地方法院原本裁定1億2000萬元鉅額交保金，但檢方提出抗告，法院更裁2億元交保，檢方日前持續抗告，台中地院昨又更裁交保金為3億元，莊1天內籌集款項並於今天繳清。

台中檢警2020年偵辦博弈機房洗錢案，追查出莊周文疑為洗錢組織幕後金主，集團機房經手賭金高達千億。檢警查出，莊自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」，旗下設立12家公司，犯罪所得高達594億餘元，去年8月搜查其住家、公司，查獲13輛包括藍寶堅尼、法拉利及勞斯萊斯等豪華房車和超跑名車及41筆房產、古董及現金2億多元、美金265萬元，查扣資產總額高達25億7千多萬元。

台中檢方持續偵辦此案，今年3月間依賭博、洗錢等罪起訴莊，法院並裁定續押，莊聲請撤銷羈押，台中地院第一度裁定以1億2000萬元交保，但檢方提起抗告，法院更裁交保金為2億元。

檢方對此裁定持續提起抗告，台中高分院認為抗告有理、撤銷原裁定並發回台中地院審理，台中地方法院上周四開庭審理，昨裁定加保金再加碼1億元，莊周文必須補齊3億元款項，而百億身價總裁果然在今天中午繳清新增的1億元交保金。