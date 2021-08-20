大葉大學資工系開發智慧門禁系統，友善行動不便者。 （大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學資工系碩士生陳聖勳，用心開發出「微笑噴泉：智慧水龍樓」 （大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學圖書館張顧耀館長(右)指導資工系碩士生陳聖勳(中)研發智慧水龍頭，要偵測便是倒人臉微笑表情才會自動給水，還搭配有燈光閃爍、播放音樂等。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學資訊工程系碩士生石少斌、陳聖勳，在大葉大學電算中心主任張顧耀指導下，分別開發智慧門禁、智慧水龍頭，以AI人工智慧結合物聯網技術，讓生活更友善便利，還能減少病毒因接觸傳播。

張顧耀表示，大葉資工系開設智慧感測系統、機器學習、圖形辨識等人工智慧課程，提升學生就業競爭力；並在校內建置人工智慧研發基地，尋師徒制模式由老師帶領學生在校園裡實作，將所學技術應用。

石少斌說，「智慧門禁系統」不同以往大學圖書館需刷卡感應條碼進入，他嘗試運用低功率藍芽技術，透過手機、紅外線發射器來發送信標訊號，進而辨識其身分以判斷是否開啟閘門。

他補充，曾有同學反應門禁刷卡制在下雨天時很不方便，讓他開始構思運用程式輔助自動判別，先以圖書館門測試，結合紅外線、信標，只要帶著手機靠近，系統就會開始自動偵測、辨別使用者身分；此發明對行動不便、身障者將更加友善，未來更可進一步結合人臉辨識、紅外線熱成像儀測量體溫，讓防疫智慧升級。

陳聖勳所發明的「微笑噴泉：智慧水龍頭」，則是與太平洋精品衛廚設備有限公司產學合作的成果，獲經濟部關懷計畫補助，只要鏡頭偵測、辨識到笑臉，水龍頭就會給水，裝置還會根據使用者年齡播放適合的音樂，七彩LED燈還會出現不同表情符號，不只提升防疫，又兼具趣味性與互動性，且十分療癒。

資工系主任林仁勇強調，人工智慧是產業趨勢，資工系不只是開設物聯網、雲端應用、人工智慧等課程，更提供實作學習場域，幫助學生接軌職場。兩人的發明結合物聯網、感測器、作業系統、程式設計等技術，未來都有繼續發展、拓展應用的空間。