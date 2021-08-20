美國總統拜登暗示台灣若遭攻擊華府會保衛台灣，隨後美方高層雖強調對台政策沒有改變。國民黨立委馬文君表示，拜登主要是因阿富汗撤軍遭同盟國譴責，為挽救國際信任才這樣說，但對台終究是依循《台灣關係法》；蔡政府若刻意擷取片面文字大內宣，藉此模糊阿富汗事件對台灣的啟示，逃避現實只會讓台灣愈來愈危險。

在美國總統拜登似乎暗示，萬一台灣遭攻擊，華府可能會保衛台灣，似乎偏離美國長久以來的「戰略模糊」立場。但事後美國政府高級官員旋即補充說，美國對台政策並沒有改變。儘管如此，總統府仍強調，感謝拜登總統持續以實際行動，展現對台灣承諾的堅若磐石。

對此，國民黨立委馬文君指出，拜登專訪內容播出後，美方官員就出面把話說得更清楚，強調未來仍會遵循《台灣關係法》，意味對台政策不會從戰略模糊轉為清晰。

馬文君直言，美國面對以色列、日本、韓國與台灣，本來就不會在同一個水平。以具體例子來說，美國為守住北約及東北亞，大量提供新式武器，甚至還會幫忙付錢；反觀台灣，軍購高於國際價格就算了，還只能買到舊式武器，品質、價格明顯都不在同一個水平上。

她進一步指出，拜登是因阿富汗撤軍問題，遭到同盟國一致譴責，對美信任感下降，深陷泥沼的拜登為讓同盟國有信心，才透過專訪講出這段話，目的是要降低美國因阿富汗事件造成的風險，「但這不意味著台灣跟北約、日韓在同一個水平。」

馬文君說，問題是民進黨每次只會刻意擷取「想聽的」字句，大肆宣傳帶風向；尤其是阿富汗事件後，當外界開始憂心美中台三邊關係，不願面對問題的蔡政府，就緊抓著拜登的專訪內文大肆宣傳，藉此模糊外界疑慮。

馬文君強調，從敘利亞到阿富汗，都可清楚看見美國影響力確實有衰退跡象，民進黨不應只想用片面資訊逃避現實，否則只會讓台灣愈來愈危險。