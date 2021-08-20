日本加密貨幣交易商Liquid 19（周四）表示遭受到網路攻擊，這是最近一周內第二起數位貨幣被竊事件。儘管Liquid未透露損失金額，但根據專業分析，駭客竊取數位貨幣價值可能達9700萬美元。

Liquid在推特表示，一些數位貨幣錢包已遭破壞，駭客將資產轉移至4個不同的錢包，「我們目前正在調查，並定期提供更新。此外將暫停存款與提領服務」。

該平台並未提供預估的損失金額，僅表示受到日本金融廳（FSA）的監管。

區塊鏈分析公司Elliptic對此指出，根據分析顯示，駭客大約竊取9700萬美元的加密貨幣。

以單日交易量為計，Liquid位居全球前20大加密貨幣交易平台之列。根據CoinMarketCap資料，Liquid過去24小時處理逾1.33億美元的交易。

日前去中心化金融業者Poly Network被駭客偷走逾6億美元的數位貨幣，該公司表示，駭客竊取的金額已創去中心化金融平台（DeFi）史上最高紀錄。