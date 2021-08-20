中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦的「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」在8月20日結業，關渡官常務董事潘建榮（右）到場頒發獎狀表揚，學員尤俐棋（左）4天學習表現優異。（吳燈載攝）

中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦的「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」在8月20日結業，關渡官常務董事潘建榮到場頒發獎狀表揚。（吳燈載攝）

今年國內受到新冠肺炎疫情衝擊，近日疫情逐漸趨緩，即使疫情作亂，也無法阻擋孩子學習的心，中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦的「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」在8月17日舉行，為期共4天，開設油畫、水彩兩班，並由美術系的教授親自作畫指導，帶著同學走讀關渡宮，用不同的角度來描繪出關渡宮的美，揮灑無限創意。

關渡宮藝術教育工程夏令營，今年已邁入第六屆，由台灣藝術大學美術系教授許敏雄、台北市立大學視覺藝術系教授周政緯分別指導油畫班、水彩班，受到疫情影響，今年學生人數減少為每班10人，但仍無法抹滅同學對於藝術的熱情；關渡宮常務董事潘建榮表示，盼在大師帶領下培養藝術人才，學生能學到大師的繪畫技巧，向下紮根，藉由夏令營也讓同學更認識關渡媽祖。

許敏雄指出，每年營隊都會到關渡宮寫生，但今年最特別的是因疫情關係，學生把不同的場景帶入畫作中，更加寫實，像是有學生畫自己戴著口罩融入畫作，如果沒有疫情也不會有如此創意的題材。

許敏雄說，夏令營招生的學生都是國中生，較少接觸油畫，在他們的學習歷程甚至要到大學階段，才會有油畫課程，夏令營提早讓學生有油畫的經驗；許指出，很多同學下筆時會比較害怕，但在上過課後就會比較大膽作畫，一層一層的覆蓋上去。

剛升上國一的古亭國中油畫班學員尤俐棋說，從2歲就開始畫畫，目前也是美術班的學生，這次的夏令營讓她看見關渡宮不同的美，她說，過去常到關渡宮拜拜，但不曾好好觀察關渡宮的建築。

尤俐棋指出，之前寫生都是以自然景物為主，第一次嘗試建築寫生，仔細觀察關渡宮建築線條，有很多建材雕刻非常細膩，從這次的夏令營中也學到油畫的技巧，跟熟悉的水彩不同，畫錯等乾了還可以重疊上去，這是最特別的地方，真的是受益良多。