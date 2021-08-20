塔利班重新掌控阿富汗政權，大量難民出逃，台灣人權促進會今天發表聲明指出，將持續要求台灣政府應研議難民法或相關的人道簽證，若有阿富汗人抵達／轉機台灣，不應將試圖尋求庇護之人視為單純的非法入境。

台權會指出，目前世界主要大國都正在協調提高庇護阿富汗人的數量，其中包含英國20000人、德國10000人、加拿大20000人，烏干達2000人。諾貝爾和平獎共同得主馬拉拉（Malala Yousafzai）日前受訪時，也請求西方國家提供庇護給阿富汗女性和人權運動者。​

台權會表示，根據內政部移民署截至2021年6月30日統計，現持有效居留證在台灣境內的阿富汗人有4位。我們持續強調臺灣政府應研議難民法或相關的人道簽證。此刻沒有難民法規的情況下，就過去經驗，政府難以提供任何外國難民保護。現在也因疫情境管，沒有居留證或特殊簽證的外國人無法入境。

台權會仍呼籲海關人員應保持警覺，即便阿富汗人或其他外國人較少抵達／轉機台灣，仍不應將試圖尋求庇護之人視為單純的非法入境，將其移送外國人收容所，乃至驅逐出境。​​

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