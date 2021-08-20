隨著疫情逐漸降溫，各行各業也漸漸回歸正常運作，但是世界上依舊有許多弱勢族群需要幫助，永慶房產集團以「助人圓滿成家」為核心理念，已幫助成千上萬個家庭找到理想中的家，而創世基金會創立35年來一直秉持著「救一個植物人，等於救一個家庭」的精神提供專業的服務及心理關懷。

永慶不動產高雄區經管會起身做公益幫助弱勢

8/20(五)永慶不動產高雄區經管會會長鄭曜德與創世基金會高雄分會聯手合作，由永慶不動產高雄區經管會號召近80家門店約1700人，共募集10萬善款，支持創世基金會照護植物人的服務，為弱勢族群出力發聲。

在做好防疫措施下，於小港區的奧斯汀人文咖啡館舉辦一場「堆疊愛 為植物人家庭建立避風港」活動，邀請三組植物人家庭，分享照護的心路歷程，同時還與三和瓦窯合作，現場永慶不動產的夥伴及家屬們一起手作DIY，體驗親手堆砌出磚瓦房，攜手搭建起一個溫暖的「家」。

永慶不動產的夥伴及家屬們一起手作DIY，體驗親手堆砌出磚瓦房。(圖/永慶房屋提供)

助客戶圓滿成家 更致力投身做公益

高雄區經管會會長、永慶不動產高雄R14文信加盟店店東鄭曜德表示，只要哪裡有需求，我們就去那！因為認同創世基金會的理念，藉此善盡企業社會責任，發揮「取之於社會、用之於社會」的精神，為植物人家庭出一份力！這次一共募集了10萬元善款捐贈給創世基金會，也藉由今天溫馨的交流會讓更多人認識植物人的照護過程，希望吸引更多人一起投身做公益。

創世基金會高雄分會院長周冠華表示，感謝永慶不動產高雄區經管會的協助，在努力助客戶幸福成家的同時也不忘投身做公益，這筆善款對植物人家庭幫助非常大，可以讓他們受到更好的照顧，同時也對他們帶來很大的鼓勵！

永慶不動產高雄區經管會捐款10萬元給創世基金會，為植物人家庭出一份心力。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產集團秉持「社區好鄰居」的精神積極經營在地，不只提供專業房地產服務，更長年投入公益回饋在地，過去也多次與創世基金會合作捐助善款幫助弱勢，除此之外，疫情期間也支持醫護人員捐助餐盒等物資，期望將更多溫暖的正能量，傳遞到世界各角落。同時也鼓勵大家投入公益回饋社會，一起將「愛」與「善」撒種台灣，漸漸成長茁壯成美好、溫暖的社會。