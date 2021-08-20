引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉嫌詐欺、販毒案，20日遭台北地檢署起訴。仍在羈押中的趙介佑，移審法院時大部分都認罪，但自認還反省的還不夠，且毒癮還沒完全戒掉，也沒有臉面對家人，請求法官繼續對他羈押禁見。

檢方起訴指出，男子陳威宇擔任詐團控台，負責指揮車手頭，趙介佑就是其中1名車手頭；陳並提供3級毒品K他命，由趙在微信上成立群組，指揮小弟外送毒品，其中有些小弟還未成年。陳、趙等7人涉犯詐欺、毒品、洗錢、組織犯罪等罪。

在押中的趙介佑今移審法院，庭訊時幾乎全部認罪，但否認是發起和指揮者，強調他只有參與，並有協助管理，有些外送毒品的手下，是他小弟的小弟，雖然有時會在群組上請他們做事，但並不熟識所有人，不知道有人未成年。

趙介佑並說，他沒有想聲請交保，因為他反省的還不夠，而且此事害到他的家人，現在還沒有臉去面對家人，他會做這些事情，都是因為之前吸毒太嚴重，目前毒癮還沒有完全戒除，因此希望法官繼續羈押他。

趙介佑的律師則說，他與趙會盡快找到詐欺案的被害人，希望能賠償他們的損失；而趙販毒的目的，就是因為自己吸毒，有時1天要花費將近1萬元毒品錢，才會以此方式保持毒品存量，趙拿母親、兒子的帳戶收毒品貨款，這不是一般販毒者會做的愚蠢行為，由此可見趙犯案都是毒癮導致。

律師並說，律見時趙介佑也告訴他，毒癮還沒完全戒除，希望藉此機會戒掉，因此不願聲請交保，他尊重趙本人的想法，另就羈押法律要件部分，趙已無逃亡之虞，對於法官如何裁定沒有意見。

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