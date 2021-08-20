台股近期慘遭血洗，外資連4天大倒貨，這波指數跌逾千點，權值股台積電最近一波下殺，今股價跌至每股552元，為近三個月低點，分析師指出，台股一路下跌的過程中，5日均線只要沒突破，就不會止跌，此外，台積電代表大盤指數，但近期費半指數跌破季均線，台積電跟著往下，所以如果台積電不回季均線，大盤當然就比較弱。

美國Fed釋出縮減購債訊息，引發市場焦慮，道瓊、標普指數雙雙跌破月線，費半跌破季線，使得亞洲股市都受到牽連，日經、韓、港股齊遭重挫，美股周四（19日）漲跌不一，道瓊工業指數開低震盪，尾盤拉回收跌0.19%，收在34894.12點，台股今開高震盪，電子權值台積電、聯電領漲，航運族群漲勢堅挺，然尾盤台積電難抵賣壓被殺至552元，指數終場下跌33.46點，收在16341.94點。

台積電7月中法說會行情失靈，會上公布Q2營運結果，表示受匯率因素等影響，5奈米毛利率未達平均水準，由於短期毛利率表現承壓，翌日股價跳空下殺，開盤即跌破600元，迄今股價不僅未能突破600大關，近日更下探跌至今日收盤價551元。

台股指數這一波下殺逾千點，接連跌破月線和季線，雖未見突然急殺，但連日緩跌不休也讓投資人焦慮不安，分析師王倚隆在理財達人秀中指出，台股近期一路往下跌的過程中，打到5日均線都上不去，儘管前天大漲還是離5日均線有段距離，所以只要5日均線沒突破，就不會止跌。

現階段先不用談翻多，翻多就是要看季均線，但現在看起來還很遠，此外，近期費半已經跌破季均線，台積電也跟著往下，起碼要看到費半站回季均線；台積電不僅離季均線很遠，且自法說會後的失望缺口到現在還沒封閉，缺口就是空方的力量，「台積電代表是大盤指數，如果台積電不趕快回季均線、封閉缺口，大盤當然就比較弱」。