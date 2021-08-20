面對如今台灣籃壇進入擁有多達17支球隊的「戰國時代」，各隊積極爭搶自由球員，總是難免出現爭議亂象，PLG也在20日今天發布新聞稿宣布，未來將由聯盟統一公布當年自由球員名單，也可方便球員與球隊相互接觸，創造更加成熟的球員流動市場，不知道T1聯盟是否比照辦理？

以下是PLG新聞稿內容，「P.LEAGUE+今天（20日）表示，針對球員薪資公開之議題，聯盟與6個球團已在賽務決策委員會中積極討論，惟因各隊所面對之實際情況不同，且涉及球員權益及隱私，故仍需時間做更完善之規劃，具體執行方式及時間尚未定案。

同時由於今年自由球員市場進入空前白熱化，對於球員交易與相關規範，各隊在06月25日的賽務委員會即有共識提供合約給聯盟做為佐證，未來將由聯盟統一公布當年自由球員名單，以避免爭議，也方便球員和球隊相互接觸，創造更成熟的球員流動市場。

謝謝各界對於PLG制度的關心，聯盟及各球隊會持續努力，新球季將帶來更精采的比賽、更全面的規範，讓我們為臺灣的職業籃球一起努力。」