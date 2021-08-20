蘆塘，這個位於廈門與漳州交界的小村落，因閩台文化的交流與融合，崇文重教的耕讀文化世代相承。2016年，面臨村莊空心化、人口老齡化、內生能力弱等困境，蘆塘首先搭上了海滄特色鄉村振興發展的探索之路。老厝怎麼改？臺胞社區營造員挨家挨戶發放問卷，怎麼翻修，修完之後做什麼，全由村民自己決定。

從台灣到海滄 參與見證閩台融合社區營造

現任海峽城鄉發展基金會理事長、彼時在蘆塘社駐點，來自台灣大學城鄉發展研究基金會原規劃師李佩珍，將臺灣社區營造理念引入海滄，與當地幹部群眾一道，因地制宜畫出了蘆塘鄉村振興的清晰路線圖。李佩珍說，“流水車間式”的鄉村整治將原本千姿百態、特色鮮明的田園村落，都改造成了棱角全無的模式化聚居區。蘆塘社擁有璀璨的歷史文化和優美的自然景觀，一定不能辜負，因此動手改造。

廈門滄江古鎮工作站，村莊手作課程，李佩珍帶領村參與社區營造。（照片李佩珍提供）

很多人好奇，李佩珍是如何從台灣到海滄，再將臺灣的社區營造經驗融入廈門海滄的這方水土？海滄蘆塘書院的復興就是一個很好的案例。清嘉慶年間，蘆塘書院設立于蘆塘祖祠光裕堂內，為陳氏一族的獨辦學堂。“書院雖然不再使用，但村民們對書院的情感依然留存。”李佩珍說，村民們積極參與修復古厝、復興書院，在一同梳理村莊歷史資料、聆聽鄉賢介紹鄉村故事的過程中，那些逐漸被淡忘的鄉村歷史一遍遍被重溫被喚醒。這股熱愛家鄉的力量正是復興書院的關鍵過程，喚起了一股強烈的社會共同體意識，成為推動鄉村振興的內生動力。

空間改造，導入對家鄉的情感

為了社區共好，蘆塘村民林亞花騰出書院前自家2000多平方米的番薯田，用於修建書院廣場；村民陳俊傑則主動將自家豬圈拆除，讓出154平方米的地塊進行整治提升；大家一起搬磚、挑水，齊心協力修建了一條800多米長的步道“我想靜徑”，成為村民與遊客休閒的好去處。像這樣的故事，一再上演。此外，海滄蘆塘樣本不再是一枝獨秀，她孵化出的“鄉村振興 五福臨門”培根計畫已花開滿園，在海峽城鄉發展基金會與現任理事長李佩珍的帶動下，正在海滄由南向北全域鋪開。透過台灣經驗的引入，與閩台融合發展的中國基層社會治理、鄉村振興經驗的模式，是可複製可推廣的。

廈門滄江古鎮工作站，葫塘小芳跨村教學傳統髮飾手藝。（照片李佩珍提供)

從臺灣理念到海滄經驗

“海滄的鄉村振興是一個特別的案例。”臺灣大學夏鑄九教授認為，大陸的許多鄉村振興工作往往單純由農業部門主導，以鄉村環境硬體提升為主要內容。海滄開啟的鄉村振興是由多個部門橫向合作，兩岸同胞通力攜手，處處閃爍著頂層設計的眼界和智慧。鄉村振興為何需要多方一起？李佩珍覺得表示，鄉村振興的根本意義在於“造人”，即改變村民的理念與認識。海滄鄉村振興走的正是“造人”與“造物”並軌的路徑，不僅著眼硬體環境的提升，同樣重視激發村民參與共建的熱情。

廈門海滄赤土工作站，赤土公益書院理念宣講。（照片李佩珍提供)

引進臺灣造人+造物的社區經營理念

臺灣開始有社區營造的時間最早可追溯至20世紀90年代初期。當時，為了解決城市化進程中累積的鄉村人口外流、環境污染嚴重、社區關係弱化等負面效應，相關部門推行以社區為單位、以“造人”“造景”“造產”為目標的社區營造行動。 透過台灣經驗引入，在海滄，決策者深知，要做好鄉村振興，修路、刷牆遠遠不夠，倘若忽略人的要素，只關注一時環境的改變，會讓鄉村發展在現代化浪潮中失去持續向前的“動力”。因此有必要因地制宜引進臺灣“造人+造物”的理念，以符合海滄實際需要。

孩子們走進鄉村，感受海滄鄉村振興的新成效。（照片李佩珍提供)

李佩珍：「因為人的參與，人與空間就有了情感聯結」，臺灣社區營造理念重視在空間改造中做情感導入，當村民對村莊的認同感才能有所增進，從而增強向心力，增添幸福感。夏鑄九教授：「臺灣社區營造經驗之所以能在海滄得到充分施展，是因為接了大陸的地氣」。在他看來，如果只是原封不動將臺灣的經驗移植到大陸，容易水土不服。海滄，海峽城鄉發展基金會因為有當地政府的支持，因地制宜制訂實施方案，取得了很好成效。

如今，海峽城鄉發展基金會，已成為臺灣青年參與海滄鄉村振興的大本營，兩岸社區營造觀念在碰撞中交融出許多創意後共生。值得一提的是「臺灣理念、海滄經驗」已跨越千山萬水，走進寧夏涇源縣，開啟了涇源探索”的西部協作新模式，在大陸西部協作工作中，同時導入海滄及臺灣元素，此舉可謂首創。