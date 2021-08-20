新光三越今年秋上市延續2020年秋冬趨勢「升級再造」、2021年春夏趨勢「純淨起點」訴求的「永續時尚」，再結合「無性別時尚」時尚風潮，歸納出「無界限SHARE AND SHARE」的時尚主張，並以時尚裡沒有穿著限制的「共享衣櫥」為概念，推薦不受性別限制的多款流行單品，讓男穿裙裝、女穿西裝，混搭出中性魅力。

TORY BURCH格紋西裝外套2萬1900元、格紋長褲1萬2900元。（新光三越提供）

為了呼應「無界限」時尚趨勢，新光三越邀來有「時尚插畫界蕭邦」之稱、曾榮獲「插畫界的奧斯卡」V&A插畫大獎的旅日波蘭時尚插畫家Przemek Sobocki，首度透過新穎活潑的時尚插畫風格動畫影片，傳遞無性別潮流趨勢。

DICKIES經典藍白條紋兩面穿外套，5380元。（新光三越提供）

此外，新光三越也為共享衣櫥歸納出「辦公休閒風WORKLEISURE」和「戶外美學風THE GREAT OUTDOOR」2大穿搭趨勢，「辦公休閒風」首選是上班族必備的休閒襯衫、西裝外套、one-piece單品及休閒褲等基本款，西裝內搭套頭毛衣或針織衫，再搭配鬆緊腰帶、寬鬆廓形版型和垂墜或彈性面料的下身，就能簡單混搭出時髦感，推薦單品包括DLEET洞洞高領落肩上衣、ART HAUS Toteme絲質長衫、TORY BURCH格紋西裝套裝、DOUCHANGLEE鬆緊腰寬褲等。

「戶外美學風」可選強調高機能面料與時尚細節設計，及結合海水藍、森林綠等大自然色系的單品，推薦工裝褲、襯衫夾克和功能性休閒鞋，像是ONETEASPOON閃電軍綠帽T、DICKIES經典藍白條紋兩面穿外套、DEUS亮色登山長褲、The North Face Urban Exploration舒適休閒徒步鞋等。

ART HAUS Toteme絲質長衫，2萬3980元。（新光三越提供）

趁新品上市添購秋冬行頭，今年首度可搭上「新生活卡利HIGH％檔期，即日起至29日刷11家指定銀行信用卡並綁定行動支付skm pay，可累計卡利HIGH消費獨享最高7%禮券回饋；此外，還有多項加碼，20日、21日使用skm pay並綁定11家指定銀行信用卡，消費滿5000元送200元；20日至29日持4家行動支付skm pay／Apple Pay／Samsung Pay／Google Pay並綁定11家指定銀行Visa信用卡不限金額消費，可獲「Visa 2020年東京奧運主題涼夏扇」、單筆滿3000元可獲「Visa 2020年東京奧運主題運動防水包」或「Visa 2020年東京奧運主題運動旅行盥洗包」。