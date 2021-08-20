受到業界傳聞，國巨(2327)擬針對大中華區代理商調降晶片電阻價格影響，外資及投信連兩天賣超國巨，致使國巨今天股價再收低，不過兩家外資及亞系外資對國巨評等未見改變，分別給予「建議買進」及「優於大盤表現」評等。

智慧型手機需求疲弱，且Chromebook傳砍單，加上東南亞如：馬來西亞、菲律賓等國家因疫情大爆發封城封國，造成電子產業供應鏈長短料問題難解，影響客戶拉貨，業界傳出，國巨擬針對大中華區代理商調降晶片電阻價格約10%到15%，儘管國巨不評論市場傳聞，並表示公司目前訂單狀況穩定、營運正向，但國巨連兩天遭外資及投信減碼，致使今天收盤股價失守450元。

亞系外資及兩家美系外資發布最新報告，對國巨評等未見改變，其中亞系外資表示，雖然因需求疲軟，國巨對R-chips進行10%到15%降價，我們預計到年底價格會進一步下降，但平均售價下滑對其獲利影響較小，我們將2021/2022/2023 EPS調整-1%/-8%/-6%，維持「優於大盤表現」評等，目標價為510元。

一家美系外資認為，國巨轉型為一站式購足被動元件廠，今年第2季營收有35%來自於汽車/醫療/工控/國防等非消費電子高階產品，標準品營收佔比已降至30%到35%，價格趨勢已不像以前重要，維持國巨「買進」評等；另一家美系外資也給予國巨「建議買進」評等。